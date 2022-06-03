Екскурсія відбудеться уже завтра, 4 червня. Гід Валерій Каробчиц проведе групу маршрутом, який пролягатиме через Празький Град та Малу Страну.

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Що можна буде подивитися у рамках безкоштовної екскурсії Прагою

Собор Святого Віта

Королівський палац

Квітучі сади Празького Граду

Сенат Чехії

Валдштейнський сад

Мала Страна

Хергертову цигельну з її фігурами

Музей сучасного мистецтва.

Організаційні моменти

Чекатимуть українських переселенців біля кафе-трамвайчика посеред Вацлавської площі о 10:30. Дістатися туди можна і на метро – станція Mustek. Помітний орієнтир – гід стоятиме з табличкою "Швейк-тур".

3-годинна прогулянка Прагою буде повністю пішохідною, тому врахуйте це, аби обрати зручне взуття.

Як потрапити на екскурсію

Аби відвідати безкоштовну екскурсію, потрібно попередньо записатися. Для цього вкажіть своє прізвище та ім'я і скільки осіб буде з вами. Усю цю інформацію необхідно надіслати повідомленням в одному з месенджерів (Telegram або WhatsApp) за номером +420608800028.

Зверніть увагу! Приходьте на екскурсію лише після підтвердження запиту, оскільки кількість місць обмежена.

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