Экскурсия пройдет уже завтра, 4 июня. Гид Валерий Каробчиц проведет группу по маршруту, который будет пролегать через Пражский Град и Малую Страну.
И еще Страсти по безвизу: можно ли въехать в Польшу после того, как 90 дней исчерпаны
Что можно будет посмотреть в рамках бесплатной экскурсии по Праге
- Собор Святого Вита
- Королевский дворец
- Цветущие сады Пражского Града
- Сенат Чехии
- Валдштейнский сад
- Малая Страна
- Хергертовую цигельную с ее фигурами
- Музей современного искусства.
Организационные моменты
Украинских переселенцев будут ждать возле кафе-трамвайчика посреди Вацлавской площади в 10:30. Добраться туда можно и на метро – станция Mustek. Заметный ориентир – гид будет стоять с табличкой "Швейк-тур".
3-часовая прогулка по Праге будет полностью пешеходной, поэтому учтите это, чтобы выбрать удобную обувь.
Как попасть на экскурсию
Чтобы посетить бесплатную экскурсию, нужно предварительно записаться. Для этого укажите свою фамилию и имя и сколько человек будет с вами. Всю эту информацию необходимо отправить сообщением в одном из мессенджеров (Telegram или WhatsApp) по номеру +420608800028.
Важно знать – Польша прекратит выплаты беженцам: смотрите видео