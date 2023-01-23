Там відкрилося кафе "Чідорі" за концепцією "випий та поспи". Замість столиків – приватні капсули та двоярусні ліжка, а галасливу атмосферу замінюють тихі куточки. Який вигляд має цей цікавий заклад – дивіться далі.

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У В'єтнамі відкрили кафе, де можна поспати

Концепція "випий і поспи" спочатку може здатися химерною, але її запозичив із Японії засновник кафе Са Сайто, як звернення до "ящиків для сну" на робочому місці, якими користуються перевтомлені японські робітники.

Сайто звернувся до студії Anettai, щоб спроєктувати кав'ярню, а інтер'єр в природних тонах переосмислює класичну галасливу кав'ярню як серію тихих моментів і спокійних куточків, із затишними ліжками, які пропонують "відпочинок" із кавою в ліжку.

Будівля – класичний "трубний будинок" – високі та тонкі житлові будинки, які зазвичай зустрічаються у В'єтнамі. "Чідорі" був розбитий на 3 поверхи.



"Чідорі" був розбитий на 3 поверхи / Фото Studio Anettai​

Як відбувається відвідування

Капсули оброблені натуральним деревом, мають відкидні штори, м'яке підсвічування, м'які килимки та вбудовані полиці для напоїв. На кожному поверсі є 6 контейнерів, а на першому рівні є більш звичайний громадський дворик зі столиками.



Який вигляд має нове кафе у В'єтнамі / Фото Studio Anettai

У В'єтнамі відкрили кафе, де можна поспати / Фото Studio Anettai

Бронювати "столики" потрібно заздалегідь, щоб персонал встиг їх прибрати. Наприклад, пакет "Зробіть перерву" коштує 160 000 в'єтнамських донгів, й дає вам дві години в приватній капсулі з двома напоями та тістечком.

Після оформлення замовлення гостей відправляють у приватну "капсулу". Там можна залишатися по кілька годин, попиваючи каву та заїдаючи її тістечками. Але це все ж не готель – залишатися на ніч у кафе не можна.

Капсули в кафе "Чідорі" / Фото Studio Anettai