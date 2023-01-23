Там открылось кафе "Чидори" по концепции "выпей и поспи". Вместо столиков – частные капсулы и двухъярусные кровати, а шумную атмосферу заменяют тихие уголки. Как выглядит это интересное заведение – смотрите дальше.

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Во Вьетнаме открыли кафе, где можно поспать

Концепция "выпей и поспы" поначалу может показаться причудливой, но ее заимствовал из Японии основатель кафе Са Сайто, как обращение к "ящикам для сна" на рабочем месте, которыми пользуются переутомленные японские работники.

Сайто обратился в студию Anettai, чтобы спроектировать кофейню, а интерьер в естественных тонах переосмысливает классическую шумную кофейню как серию тихих моментов и спокойных уголков, с уютными кроватями, которые предлагают "отдых" с кофе в постели.

Здание – классический "трубный дом" – высокие и тонкие жилые дома, обычно встречающиеся во Вьетнаме. "Чидори" был разбит на 3 этажа.

"Чидори" был разбит на 3 этажа / Фото Studio Anettai

Как происходит посещение

Капсулы отделаны натуральным деревом, имеют откидные шторы, мягкую подсветку, мягкие коврики и встроенные полки для напитков. На каждом этаже есть 6 контейнеров, а на первом уровне более обычный общественный дворик со столиками.



Как выглядит новое кафе во Вьетнаме / Фото Studio​Anettai

Во Вьетнаме открыли кафе, где можно поспать / Фото Studio Anettai

Бронировать "столики" нужно заранее, чтобы персонал успел их убрать. К примеру, пакет "Сделайте перерыв" стоит 160 000 вьетнамских донгов, и дает вам два часа в частной капсуле с двумя напитками и пирожным.

После оформления заказа гостей отправляют в приватную "капсулу". Там можно оставаться по несколько часов, попивая кофе и заедая его пирожными. Но это все-таки не гостиница – оставаться на ночь в кафе нельзя.

Капсулы в кафе "Чидори"​ / Фото Studio Anettai