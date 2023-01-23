Так, йдеться про ресторан "Ciepło", який розташований у Кракові на вулиці Dietla, 15. Офіційне відкриття відбулося 20 січня, до того заклад працював у тестовому режимі.

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Ресторан української кухні "Ciepło" у Кракові

У команди фонду ZeroCamps, який з початку повномасштабного вторгнення надавав прихисток біженцям з України та допомагав з їжею, виникла ідея відкрити свій ресторан. Так з'явився заклад "Ciepło", у залах якого просторо та світло, а інтер’єр доповнений традиційними українськими елементами та прикрасами.

Які традиційні українські страви готують в "Ciepło"

До офіційного відкриття в меню було п’ять – шість основних страв, серед яких сирники, борщ, котлета по-київськи, вареники і галушки по-полтавськи.

Зараз меню оновилося та поповнилося супом дня та холодними закусками. У ресторані української кухні в Кракові можна скуштувати українське сало, маринований оселедець, хліб власного виробництва та іншу випічку.



У "Ciepło" подають традиційні українські страви / Фото instagram

До слова! Середній чек – 40 злотих. Наприклад, веганський смалець із квасолі коштує 16 злотих, а найдорожча страва – реберця – 48 злотих.

Як працює заклад

Ресторан "Ciepło" відчинений з вівторка по неділю: у будні дні з 14:00 до 21:00, а на вихідних працює з 13:00 до 22:00. Графік роботи в майбутньому планують продовжити.