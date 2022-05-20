Для легкого пошуку роботи: у Польщі створять спеціальний додаток для українців
Джерело:фейсбук Посольства України в Польщі
Мільйони українців виїхали закордон з початку повномасштабного російського вторгнення. Більшість з них знайшли прихисток в сусідній Польщі.
Щоб полегшити процес працевлаштування, для українців створять спеціальний додаток. Його завданням буде створення бази даних профілів кандидатів на роботу в Польщі.
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У Польщі створять додаток для працевлаштування українців
Польський парламент вже ухвалив рішення про створення інформаційно-комунікаційної системи, яка спростить процес налагодження контактів між роботодавцями та українцями, які шукають роботу в Польщі.
Так, передбачається створення мобільного додатку та веб-сайту, на яких розміщуватимуться профілі громадян України, зацікавлених у працевлаштуванні на території Польщі.
Щоб використовувати систему, потрібно створити профіль співробітника. Він міститиме наступні дані українця:
- ім'я
- дата народження
- номер PESEL
- відомості про освіту та професійну кваліфікацю
- попередній досвід роботи
Доступ до цією інформації отримають роботодавці; суб'єкти, що надають послуги, пов'язані із наданням пропозицій роботи та суб'єкти, що надають посередницькі послуги між роботодавцями та особами, які шукають роботу.
Зазначається, що для створення профілю в системі громадянам України необхідно мати номер PESEL.До теми: без PESEL життя українських біженців у Польщі практично неможливе. І всі, хто приїжджає вперше, стикаються із цим. Роз'яснюємо, для чого він потрібен та як його отримати.