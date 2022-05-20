Чтобы облегчить процесс трудоустройства, для украинцев будет создано специальное приложение. Его задачей станет создание базы данных профилей кандидатов на работу в Польше.

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В Польше создадут приложение для трудоустройства украинцев

Польский парламент уже принял решение о создании информационно-коммуникационной системы, которая упростит процесс налаживания контактов между работодателями и украинцами, ищущими работу в Польше.

Предусматривается создание мобильного приложения и веб-сайта, на которых будут размещаться профили граждан Украины, заинтересованных в трудоустройстве на территории Польши.

Чтобы использовать систему, необходимо создать профиль сотрудника. Он будет содержать следующие данные украинца:

имя

дата рождения

номер PESEL

сведения об образовании и профессиональной квалификации

предыдущий опыт работы

Доступ к этой информации получат работодатели; субъекты, предоставляющие услуги, связанные с предоставлением предложений работы и субъекты, оказывающие посреднические услуги между работодателями и лицами, ищущие работу.

Для создания профиля в системе гражданам Украины необходимо иметь номер PESEL.

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