Чтобы облегчить процесс трудоустройства, для украинцев будет создано специальное приложение. Его задачей станет создание базы данных профилей кандидатов на работу в Польше.
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В Польше создадут приложение для трудоустройства украинцев
Польский парламент уже принял решение о создании информационно-коммуникационной системы, которая упростит процесс налаживания контактов между работодателями и украинцами, ищущими работу в Польше.
Предусматривается создание мобильного приложения и веб-сайта, на которых будут размещаться профили граждан Украины, заинтересованных в трудоустройстве на территории Польши.
Чтобы использовать систему, необходимо создать профиль сотрудника. Он будет содержать следующие данные украинца:
- имя
- дата рождения
- номер PESEL
- сведения об образовании и профессиональной квалификации
- предыдущий опыт работы
Доступ к этой информации получат работодатели; субъекты, предоставляющие услуги, связанные с предоставлением предложений работы и субъекты, оказывающие посреднические услуги между работодателями и лицами, ищущие работу.
Для создания профиля в системе гражданам Украины необходимо иметь номер PESEL.