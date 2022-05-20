Щоб полегшити процес працевлаштування, для українців створять спеціальний додаток. Його завданням буде створення бази даних профілів кандидатів на роботу в Польщі.

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Польський парламент вже ухвалив рішення про створення інформаційно-комунікаційної системи, яка спростить процес налагодження контактів між роботодавцями та українцями, які шукають роботу в Польщі.

Так, передбачається створення мобільного додатку та веб-сайту, на яких розміщуватимуться профілі громадян України, зацікавлених у працевлаштуванні на території Польщі.

Щоб використовувати систему, потрібно створити профіль співробітника. Він міститиме наступні дані українця:

ім'я

дата народження

номер PESEL

відомості про освіту та професійну кваліфікацю

попередній досвід роботи

Доступ до цією інформації отримають роботодавці; суб'єкти, що надають послуги, пов'язані із наданням пропозицій роботи та суб'єкти, що надають посередницькі послуги між роботодавцями та особами, які шукають роботу.