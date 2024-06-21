Багато в чому до сплеску інтересу до країни висхідного сонця серед іноземних туристів призвело ослаблення місцевої валюти. Тому зараз для іноземців ціни помітно зросли.

Читайте також Ідеально для вікенду: назвали найкрасивіші локації Польщі

Японія не справляється з туристичним бумом – ціни ростуть

У відповідь на надмірний туризм і ослаблення місцевої валюти, мер міста Хімедзі Кійомото оголосив про нову політику, згідно з якою іноземці, які відвідують японський замок Хімедзі, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, будуть платити в 6 разів більше, ніж місцеві відвідувачі. Це рішення було прийнято як захід, спрямований на боротьбу зі зростаючим напливом туристів і збалансування впливу на місцеву економіку.

Плата за вхід до замку наразі становить 1 000 єн (близько 7 доларів), проте днями Кіемото заявив, що хотів би, щоб іноземці платили 30 доларів, а місцеві жителі – 5 доларів, з наміром спрямувати ці гроші на утримання замку.

Додаткові збори для туристів не є чимось новим у світі, але для багатої Японії така політика завжди була незвичною. Однак за останні 5 років єна втратила понад 40% своєї вартості щодо долара – це призвело до різкої нерівності в купівельній спроможності між місцевими жителями і гостями,

– йдеться у повідомленні.

При цьому проблема Японії не стільки в тому, що туристи можуть витрачати більше, скільки в тому, що їх так багато. У 2023 році країну відвідали безпрецедентні 25 мільйонів туристів, що ускладнило повсякденне життя місцевих жителів.



В Японії ціни для туристів у 6 разів більше, ніж для місцевих / Фото Unsplash

Водночас експерти зазначають, що багато представників місцевого бізнесу підвищують ціни для іноземців, ґрунтуючись на сформованому в них враженні про те, що поїздку до Японії собі можуть дозволити тільки заможні люди, а отже, для них не буде проблемою заплатити трохи більше.

В Японії закрили вид на гору Фудзі

Місту в Японії настільки набридли натовпи відвідувачів, що вони спорудили величезний паркан, який закриває вид на визначну пам'ятку, заради якої вони приїхали. Мовиться про знамениту гору Фудзі.

Серед найбільш популярних місць огляду гори – майданчик біля магазину Lawson. Там збираються сотні туристів щодня, перешкоджаючи місцевим. Через це встановили паркан довжиною 20 метрів і висотою 2,5 метра вкритий чорною сіткою, що не є найкращим фоном для селфі, за якими сюди збираються відвідувачі в соціальних мережах.