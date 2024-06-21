Во многом к всплеску интереса к стране восходящего солнца среди иностранных туристов привело ослабление местной валюты. Поэтому сейчас для иностранцев цены заметно выросли.

Читайте также Идеально для уикенда: назвали самые красивые локации Польши

Япония не справляется с туристическим бумом – цены растут

В ответ на чрезмерный туризм и ослабление местной валюты, мэр города Химедзи Киёмото объявил о новой политике, согласно которой иностранцы, посещающие японский замок Химедзи, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, будут платить в 6 раз больше, чем местные посетители. Это решение было принято как мера, направленная на борьбу с растущим наплывом туристов и сбалансирование влияния на местную экономику.

Плата за вход в замок сейчас составляет 1 000 иен (около 7 долларов), однако на днях Киемото заявил, что хотел бы, чтобы иностранцы платили 30 долларов, а местные жители – 5 долларов, с намерением направить эти деньги на содержание замка.

Дополнительные сборы для туристов не является чем-то новым в мире, но для богатой Японии такая политика всегда была необычной. Однако за последние 5 лет иена потеряла более 40% своей стоимости относительно доллара – это привело к резкому неравенству в покупательной способности между местными жителями и гостями,

– говорится в сообщении.

При этом проблема Японии не столько в том, что туристы могут тратить больше, сколько в том, что их так много. В 2023 году страну посетили беспрецедентные 25 миллионов туристов, что усложнило повседневную жизнь местных жителей.



В Японии цены для туристов в 6 раз больше, чем для местных / Фото Unsplash

В то же время эксперты отмечают, что многие представители местного бизнеса повышают цены для иностранцев, основываясь на сложившемся у них впечатлении о том, что поездку в Японию себе могут позволить только состоятельные люди, а значит, для них не будет проблемой заплатить немного больше.

В Японии закрыли вид на гору Фудзи

Городу в Японии настолько надоели толпы посетителей, что они соорудили огромный забор, что закрывает вид на достопримечательность, ради которой они приехали. Речь идет о знаменитой горе Фудзи.

Среди наиболее популярных мест осмотра горы – площадка возле магазина Lawson. Там собираются сотни туристов ежедневно, препятствуя местным. Из-за этого установили забор длиной 20 метров и высотой 2,5 метра покрытый черной сеткой, что не является лучшим фоном для селфи, за которыми сюда собираются посетители в социальных сетях.