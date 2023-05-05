Україна першою потрапила до переліку країн, чиї електронні підписи та печатки можуть перевіряти держави-члени ЄС. Це відкриває нові можливості для біженців у Європі та релокованих українських підприємців. Після створення е-підпису за міжнародним стандартом українці зможуть підписувати європейські контракти, документи та заяви.

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Україна зі свого боку також визнала кваліфіковані довірчі послуги ЄС. Це означає, що громадяни Євросоюзу зможуть використовувати е-підписи та печатки своїх країн, щоб займатись бізнесом в Україні. Це надважливий крок до цифрового безвізу.

Е-підписи мають повну юридичну силу / Фото Мінцифри

Як створити європейський електронний підпис

Перш за все, необхідно оновити застосунок "Дія" до останньої версії. В меню "Дія.Підпис" вам автоматично запропонують створити 2 варіанти:

за українським стандартом (ДСТУ)

за міжнародним стандартом (ECDSA)

Обирайте потрібний і далі:

Натисніть "Створити";

Підтвердіть особу через перевірку за фото;

Придумайте 5-значний код для Дія.Підпис.

Готово!

Такі електронні підписи мають повну юридичну силу та відповідають сучасним вимогам. Міжнародний електронний підпис країни ЄС можуть перевірити і впевнитись, що документ підписали саме ви.