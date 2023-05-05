Украина первой попала в список стран, чьи электронные подписи и печати могут проверять государства-члены ЕС. Это открывает новые возможности для беженцев в Европе и украинских предпринимателей. После создания е-подписи по международному стандарту украинцы смогут подписывать европейские контракты, документы и заявления.

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Украина в свою очередь также признала квалифицированные доверительные услуги ЕС. Это значит, что граждане Евросоюза смогут использовать е-подписи и печати своих стран, чтобы заниматься бизнесом в Украине. Это очень важный шаг на пути к цифровому безвизу.

Е-подписи имеют полную юридическую силу / Фото Минцифры

Как создать европейскую электронную подпись

Прежде всего, необходимо обновить приложение "Дия" до последней версии. В меню "Дия.Подпись" вам автоматически предложат создать 2 варианта:

по украинскому стандарту (ДСТУ)

по международному стандарту (ECDSA)

Выбирайте нужный, а далее:

Нажмите кнопку "Создать";

Подтвердите личность через проверку по фото;

Придумайте 5-значный код в "Дие".

Готово!

Такие электронные подписи обладают полной юридической силой и соответствуют современным требованиям. Международную электронную подпись в странах ЕС могут проверить и убедиться, что документ подписали именно вы.