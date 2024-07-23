Заборону на жування жуйок у Сінгапурі запровадили ще у 1992 році. Тоді хтось наліпив одну з них на датчики транспортної системи. Збій коштував Сінгапуру доволі дорого. Як наслідок – з жуйками вирішили покінчити. Окрім того, вирішили, що як бонус це подарує чисті узбіччя, лавочки тощо, інформує Закордон 24.

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Цікаво, що видання New York Times одного разу написало про Сінгапур так "жувальна гумка там заборонена на рівні з наркотиками".

Яке покарання передбачене за жування жуйок у Сінгапурі

Варто зауважити, що до заборони жуйок у Сінгапурі ставляться дуже серйозно. Порушників можуть оштрафувати на кругленьку суму. Якщо жувати жуйку у громадському місці, доведеться заплатити від 1000 доларів. Тим часом штраф за поширення "забороненого товару" може сягати й 5 тисяч доларів. Тому краще не ризикувати.



Сінгапур бореться з жуйками / Unsplash

Цікаво, що в умовах цієї заборони у Сінгапурі вже виросли цілі покоління. Молоді люди зізнаються, що їм і не хочеться жуйок.