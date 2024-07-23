Запрет на жевание жвачек в Сингапуре ввели еще в 1992 году. Тогда кто-то налепил одну из них на датчики транспортной системы. Сбой стоил Сингапуру довольно дорого. Как следствие – с жвачками решили покончить. Кроме того, решили, что в качестве бонуса это подарит чистые обочины, лавочки и другое, информирует Закордон 24.

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Интересно, что издание New York Times однажды написало о Сингапуре так "жевательная резинка там запрещена наравне с наркотиками".

Какое наказание предусмотрено за жевание жвачек в Сингапуре

Стоит заметить, что к запрету жвачек в Сингапуре относятся очень серьезно. Нарушителей могут оштрафовать на кругленькую сумму. Если жевать жвачку в общественном месте, придется заплатить от 1000 долларов. Между тем штраф за распространение "запрещенного товара" может достигать и 5 тысяч долларов. Поэтому лучше не рисковать.



Сингапур борется со жвачками / Unsplash

Интересно, что в условиях этого запрета в Сингапуре уже выросли целые поколения. Молодые люди признаются, что им и не хочется жвачек.