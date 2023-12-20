Дитячі виплати "‎800+" у Польщі: кому можуть відмовити в отриманні

З 1 січня 2024 року урядова програма "‎Сім'я 500+" підвищує виплати до 800 злотих. Цю допомогу будуть надавати щомісяця на кожну дитину до 18 років.

Дитячі виплати "‎800+" будуть призначатися, як і раніше, незалежно від доходів родини. Всі, хто виховують дітей у Польщі, матимуть право на ці кошти. На які нюанси потрібно звернути увагу, щоб точно отримувати допомогу на виховання дитини в Польщі — читайте далі.

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800 злотих на кожну дитину щомісяця

Українці нарівні з поляками мають право отримувати виплати на дітей. Вони надаються іноземцям, які мають тимчасовий або постійний дозвіл на проживання в Польщі з приміткою "‎доступ до ринку праці". Ще одна обов'язкова умова — діти мають проживати з батьками на території Польщі.

Допомога "‎800+" виплачується всім українським біженцям, які переїхали до Польщі з дітьми й мають номер PESEL UKR.

У яких випадках у допомозі "‎800+"‎ відмовлять:

Якщо діти старші за 18 років;

Якщо батьки, які отримують виплати на дитину, витрачають їх на власні потреби і це доведено в судовому порядку;

Якщо батьки вже отримують іншу державну допомогу на дитину у країні походження або в будь-якій державі за межами Польщі;

Якщо дитина або діти перебувають у дитячих будинках та соціальних центрах.

Дитячі виплати: що ще потрібно врахувати

Якщо ви вперше будете подавати онлайн-заяву на отримання "‎800+" і помилитись під час її заповнення, ZUS вас поінформує про це протягом 2 тижнів. Можна буде все виправити. Також якщо ви подасте не всі необхідні документи для призначення дитячої допомоги, ZUS повідомить вам про це і дасть від 14 до 30 днів на те, щоб додати папери, яких бракує.

ZUS буде зв'язуватися з вами за номером телефону або електронною адресою, вказаними в заявці. Якщо за відведений час ви не виправите помилки і не додасте потрібні документи, вашу заяву залишать без розгляду і допомогу не призначать.

Коли вам схвалять допомогу "‎800 +"‎, ви отримаєте коротке повідомлення на електронну пошту. Також це рішення відобразиться у вашому акаунті на онлайн платформі PUE ZUS.

Якщо у вас залишилися питання щодо призначення дитячої допомоги в Польщі, можете звернутися на спеціальну інформаційну лінію: 22 290 55 00 (понеділок – п'ятниця з 08:00 до 15:00).

Нагадаємо, що українці в Польщі в грудні отримають виплату "‎500+" востаннє. Далі вже будуть виплачувати по 800 злотих. Як оформити допомогу по догляду за дитиною – читайте тут.