Зокрема, мінімалка зросте на 65 євро. Виходить, що відтепер працівники отримуватимуть від 671 євро після усіх відрахувань.

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Як зміниться розмір ставок працівників

Наступного місяця мінімальна зарплата у Чехії зросте з 17 300 крон (706 євро) до 18 900 крон (771,44 євро) до відрахувань. Постанову про підвищення уряд затвердив 13 грудня. Профспілки виступали за ще більше зростання мінімальних ставок оплати праці.

Робітник повинен отримувати мінімум 16 442 крони чистими. Погодинна мінімальна зарплата в Чехії з січня 2024 зросте з 103,8 крон до 112,5 крон.

Наступного року мінімальна зарплата має становити 41% середньої зарплати. До 2028 року планується збільшувати мінімалку так, щоб вона досягла 45% середньої зарплати щороку.

Уряд підтвердив постанову про підвищення мінімальної зарплати на 1 600 крон. Зростання буде найвищим в історії. Водночас будемо виконувати мету, що упродовж 5 років мінімалка поступово підвищуватиметься до 45% середньої заробітної плати,

– заявив міністр праці Маріан Юречка.

Попередній раз у Чехії підвищували мінімальну зарплатню у січні 2023 року – на 1 100 крон.

Підвищення буде стосуватися чотирьох із восьми рівнів гарантованої заробітної плати, яка виплачується відповідно до вимог, відповідальності та кваліфікації роботи. Три найнижчі рівні зростуть на 1 600 крон, а найвищі на 3 200 крон.

Скільки можуть заробити українці у Чехії?

117 000 працездатних біженців у Чеській Республіці успішно знайшли роботу. Ця цифра становить більшу частину біженців у країні. Зараз працювати у Чехії мають можливість українці з тимчасовим захистом.

Провідними секторами є виробництво товарів масового попиту, автомобілебудування та логістика. Також дуже популярні вакансії в автомобільній галузі.

Скільки українці можуть заробити у Чехії / Фото Unsplash

Зарплата без знання мови і досвіду складає 25 – 35 тисяч чеських крон на руки. Роботодавці зазвичай забезпечують працівників ще безплатним житлом, а також нерідко видають купони на харчування.

У 2024 році мінімалка в Польщі зросте у два етапи

У Польщі з наступного року заплановане чергове зростання мінімальної зарплати. Сума найменшого окладу у країні збільшується систематично.

В країні зараз проживає майже мільйон українців, які отримали тимчасовий захист. Цей статус повністю відкрив для біженців ринок праці на рівних умовах із поляками. Тобто рівень мінімальної зарплати у Польщі підвищується і для українських працівників. Скільки вони зможуть заробляти у 2024 році – далі в матеріалі.