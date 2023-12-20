Детские выплаты "800+" будут назначаться по-прежнему независимо от доходов семьи. Все, кто воспитывает детей в Польше, будут иметь право на эти средства. На какие нюансы следует обратить внимание, чтобы точно получать помощь на воспитание ребенка в Польше — читайте дальше.

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800 злотых на каждого ребенка ежемесячно

Украинцы наравне с поляками имеют право получать выплаты на детей. Они предоставляются иностранцам, имеющим временное или постоянное разрешение на проживание в Польше с примечанием "доступ к рынку труда". Еще одно обязательное условие – дети должны проживать с родителями на территории Польши.

Помощь "800+" выплачивается всем украинским беженцам, которые переехали в Польшу с детьми и имеют номер PESEL UKR.

В каких случаях в помощи "‎800+"‎ откажут:

Если дети старше 18 лет;

Если родители, получающие выплаты на ребенка, тратят их на собственные нужды и это доказано в судебном порядке;

Если родители уже получают другое государственное пособие на ребенка в стране происхождения или в любом государстве за пределами Польши;

Если ребенок или дети находятся в детских домах и в социальных центрах.

Детские выплаты: что еще нужно учесть

Если вы впервые будете подавать онлайн-заявление на получение "800+" и ошибитесь во время его заполнения, ZUS вас проинформирует об этом в течение 2 недель. Можно будет все исправить. Также если вы предоставите не все необходимые документы для назначения детской помощи, ZUS сообщит вам об этом и даст от 14 до 30 дней на то, чтобы добавить недостающие бумаги.

ZUS будет связываться с вами по телефону или электронному адресу, указанному в заявке. Если за отведенное время вы не исправите ошибки и не добавите нужные документы, ваше заявление оставят без рассмотрения и помощь не назначат.

Когда вам одобрят помощь "‎800 +"‎, вы получите краткое сообщение на электронную почту. Также это решение отобразится в вашем аккаунте на онлайн-платформе PUE ZUS.

Если у вас остались вопросы о назначении детской помощи в Польше, можете обратиться на специальную информационную линию: 22 290 55 00 (понедельник – пятница с 08:00 до 15:00).

Напомним, что украинцы в Польше в декабре получат выплату "500+" в последний раз. Дальше будут выплачивать по 800 злотых. Как оформить пособие по уходу за ребенком читайте здесь.