Дитячі виплати "800+" будуть призначатися, як і раніше, незалежно від доходів родини. Всі, хто виховують дітей у Польщі, матимуть право на ці кошти. На які нюанси потрібно звернути увагу, щоб точно отримувати допомогу на виховання дитини в Польщі — читайте далі.
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800 злотих на кожну дитину щомісяця
Українці нарівні з поляками мають право отримувати виплати на дітей. Вони надаються іноземцям, які мають тимчасовий або постійний дозвіл на проживання в Польщі з приміткою "доступ до ринку праці". Ще одна обов'язкова умова — діти мають проживати з батьками на території Польщі.
Допомога "800+" виплачується всім українським біженцям, які переїхали до Польщі з дітьми й мають номер PESEL UKR.
У яких випадках у допомозі "800+" відмовлять:
- Якщо діти старші за 18 років;
- Якщо батьки, які отримують виплати на дитину, витрачають їх на власні потреби і це доведено в судовому порядку;
- Якщо батьки вже отримують іншу державну допомогу на дитину у країні походження або в будь-якій державі за межами Польщі;
- Якщо дитина або діти перебувають у дитячих будинках та соціальних центрах.
Дитячі виплати: що ще потрібно врахувати
Якщо ви вперше будете подавати онлайн-заяву на отримання "800+" і помилитись під час її заповнення, ZUS вас поінформує про це протягом 2 тижнів. Можна буде все виправити. Також якщо ви подасте не всі необхідні документи для призначення дитячої допомоги, ZUS повідомить вам про це і дасть від 14 до 30 днів на те, щоб додати папери, яких бракує.
ZUS буде зв'язуватися з вами за номером телефону або електронною адресою, вказаними в заявці. Якщо за відведений час ви не виправите помилки і не додасте потрібні документи, вашу заяву залишать без розгляду і допомогу не призначать.
Коли вам схвалять допомогу "800 +", ви отримаєте коротке повідомлення на електронну пошту. Також це рішення відобразиться у вашому акаунті на онлайн платформі PUE ZUS.
Якщо у вас залишилися питання щодо призначення дитячої допомоги в Польщі, можете звернутися на спеціальну інформаційну лінію: 22 290 55 00 (понеділок – п'ятниця з 08:00 до 15:00).
Нагадаємо, що українці в Польщі в грудні отримають виплату "500+" востаннє. Далі вже будуть виплачувати по 800 злотих. Як оформити допомогу по догляду за дитиною – читайте тут.