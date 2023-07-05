У Норвегії дозволили відкривати тимчасові садочки для українських дітей

Міністерство освіти та науки Норвегії вирішило дозволити відкривати тимчасові дитячі садочки для малюків з України. Рішення вже оприлюднили на сайті норвезького уряду.

Цей крок дозволить приймати більше українських біженців із дітьми. Постанова Міносвіти Норвегії дає змогу створювати нові дитячі садки і розширювати ті, які вже давно працюють.

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Більше садочків для українців

Тепер міська влада у Норвегії зможе давати дозвіл на відкриття нових дитсадків або ж розширення вже наявних. Також для таких дошкільних закладів затвердили субсидії до трьох років. Відтак норвезькі міста зможуть приймати ще більше українських родин, які потребують захисту.

Ця постанова працюватиме до того часу, поки буде дійсний закон про дитячі садки. Його парламент Норвегії продовжив до 1 липня 2024 року.

Особливості дитсадків у Норвегії

Найбільшими цінностями дошкільної освіти тут вважають здоров'я дітей та посилення природної допитливості до всього, що їх оточує;

Діти багато часу проводять на свіжому повітрі. Разом з вихователями вони ходять до лісу, грають у рухливі ігри та досліджують світ;

Вихователі приділяють час та індивідуальну увагу кожному малюку. На одного дорослого припадає в середньому шестеро вихованців.

А про особливості життя та побуту в Норвегії читайте в нашому матеріалі.

За статистикою, за 2022 ріку Норвегії подали заявку на отримання тимчасового захисту. Через цепобила рекорд. У першому кварталі 2023 року в Норвегії проживало 5,5 мільйона людей попри низьку народжуваність. Такі цифри стали можливими через прибуття великої кількості біженців з України.