Этот шаг позволит принять больше украинских беженцев с детьми. Постановление Минобразования Норвегии позволяет создавать новые детские сады и расширять уже давно работающие.

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Больше садиков для украинцев

Теперь городские власти в Норвегии смогут давать разрешение на открытие новых детсадов или расширение уже имеющихся. Также для таких дошкольных учреждений были утверждены субсидии до трех лет. Следовательно, норвежские города смогут принимать еще больше украинских семей, нуждающихся в защите.

Это постановление будет работать до тех пор, пока будет действителен закон о детских садах. Его парламент Норвегии продлил до 1 июля 2024 года.

Особенности детсадов в Норвегии

Наибольшими ценностями дошкольного образования здесь считают здоровье детей и поощрение естественной любознательности ко всему, что их окружает;

Дети много времени проводят на открытом воздухе. Вместе с воспитателями они ходят в лес, играют в подвижные игры и исследуют мир;

Воспитатели уделяют время и индивидуальное внимание каждому малышу. На одного взрослого приходится в среднем шесть воспитанников.

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По статистике, за 2022 год более 34 тысяч украинцев в Норвегии подали заявку на получение временной защиты. Из-за этого численность населения страны побила рекорд. В первом квартале 2023 года в Норвегии проживало 5,5 миллиона человек, несмотря на низкую рождаемость. Такие цифры стали возможными из-за большого количества беженцев из Украины.