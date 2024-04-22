Одна з європейських країн запроваджує "купе для поцілунків" у потягах
У Deutsche Bahn анонсували зміни. Загалом у швидкісних міжміських поїздах найчастіше використовують загальні вагони, які мають сидіння або купе на шість крісел. Водночас тепер з'являться закриті двомісні купе.
Нові купе будуть завдовжки 2 метри та завширшки 70 сантиметрів. Німецькі ЗМІ вже назвали їх "купе для поцілунків, інформує Закордон 24.
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Наразі ми розробляємо нові концепції купе для ICE у співвідношенні 1:1. Вони дадуть змогу проводити приватні та конфіденційні розмови в спокійній обстановці. Наразі ми тестуємо такі купе на групах пасажирів,
– заявили у Deutsche Bahn.
Коли масово запустять нові купе, наразі невідомо. Окрім того, не повідомляють орієнтовної вартості квитків.
Потяг "Прага – Чоп" вже запустили
У березні 2024 року перший рейс здійснив потяг "Прага – Чоп". Новий маршрут поєднав Чоп, Кошице (Словаччина) та Прагу (Чехія). Важливо, що потяг має жіночі купе. Потяг "Прага – Чоп" Укрзалізниця запустила у співпраці з RegioJet – чеським приватним перевізником. Щоб пройти митний контроль, пасажирам навіть не доведеться виходити з потяга.
Відомо, що у потягу пасажири зможуть замовити собі сніданок. Вартість квитків становить:
- 1060 гривень (сидяче місце);
- 1700 гривень (спальне місце).
Наголошують, що таке сполучення має допомогти українцям.