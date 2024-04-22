Новые купе будут длиной 2 метра и шириной 70 сантиметров. Немецкие СМИ уже назвали их “купе для поцелуев, информирует Закордон 24.

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Сейчас мы разрабатываем новые концепции купе для ICE в соотношении 1:1. Они позволят проводить частные и конфиденциальные разговоры в спокойной обстановке. Сейчас мы тестируем такие купе на группах пассажиров,

– заявили в Deutsche Bahn.

Когда массово запустят новые купе, пока неизвестно. Кроме того, не сообщают ориентировочной стоимости билетов.

Поезд "Прага – Чоп" уже запустили

В марте 2024 года первый рейс совершил поезд "Прага – Чоп". Новый маршрут соединил Чоп, Кошице (Словакия) и Прагу (Чехия). Важно, что поезд имеет женские купе. Поезд "Прага – Чоп" Укрзализныця запустила в сотрудничестве с RegioJet – чешским частным перевозчиком. Чтобы пройти таможенный контроль, пассажирам даже не придется выходить из поезда.

Известно, что в поезде пассажиры смогут заказать себе завтрак. Стоимость билетов составляет:

1060 гривен (сидячее место);

1700 гривен (спальное место).

Отмечают, что такое сообщение должно помочь украинцам.