Нові купе будуть завдовжки 2 метри та завширшки 70 сантиметрів. Німецькі ЗМІ вже назвали їх "купе для поцілунків, інформує Закордон 24.

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Наразі ми розробляємо нові концепції купе для ICE у співвідношенні 1:1. Вони дадуть змогу проводити приватні та конфіденційні розмови в спокійній обстановці. Наразі ми тестуємо такі купе на групах пасажирів,

– заявили у Deutsche Bahn.

Коли масово запустять нові купе, наразі невідомо. Окрім того, не повідомляють орієнтовної вартості квитків.

Потяг "Прага – Чоп" вже запустили

У березні 2024 року перший рейс здійснив потяг "Прага – Чоп". Новий маршрут поєднав Чоп, Кошице (Словаччина) та Прагу (Чехія). Важливо, що потяг має жіночі купе. Потяг "Прага – Чоп" Укрзалізниця запустила у співпраці з RegioJet – чеським приватним перевізником. Щоб пройти митний контроль, пасажирам навіть не доведеться виходити з потяга.

Відомо, що у потягу пасажири зможуть замовити собі сніданок. Вартість квитків становить:

1060 гривень (сидяче місце);

1700 гривень (спальне місце).

Наголошують, що таке сполучення має допомогти українцям.