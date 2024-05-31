Причины депортации могут быть разнообразными, но одной из самых распространенных является нарушение иммиграционного законодательства и правил проживания в выбранной стране ЕС. Сервис по переводу средств TransferGo разобрался, что нужно учесть, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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Когда украинца могут депортировать из стран ЕС

Депортация – это официальная процедура выселения лица из страны, в которой оно проживает нелегально. Также причиной выдворения могут стать другие противозаконные действия иностранца.

Граждане Украины могут столкнуться с депортацией из стран Европейского Союза по многим причинам, таких как нелегальный въезд, участие в преступном поведении или угроза национальной безопасности. В частности, говорится об административном или уголовном правонарушении.

Среди самых распространенных причин можно выделить следующие нарушения иммиграционного законодательства:

отсутствие действительной визы,

отсутствие вида на жительство,

ошибки или неточности в иммиграционных документах,

работа без необходимых разрешений.

Во избежание недоразумений и осложнений с иммиграционными правилами, рекомендуется ознакомиться с соответствующими законами стран ЕС, выложенными на вебсайтах официальных представительств.



Когда украинцам грозит депортация из стран ЕС / Фото Getty Images

Также рассматривать депортацию лица в разных странах могут из-за:

использования фальшивых документов при пересечении границы;

сознательного предоставления ложной информации о себе;

вовлеченности в криминальные и террористические организации;

подозрения в осуществлении иностранцем шпионажа или саботажа;

судебный приговор, который предусматривает заключение на срок от 1 года;

ведение хозяйственной деятельности вопреки законодательству страны;

отсутствие денег на проживание в стране, возвращение домой или транзит в другую страну.

При этом существует несколько категорий граждан, которых нельзя депортировать. Среди них:

несовершеннолетние лица, которые не желают следовать за депортированными родителями,

лица с инвалидностью и тяжелой физической или психической болезнью,

беременные и матери младенцев в возрасте до 6 месяцев,

те, кто столкнулся с угрозой жизни или преследованием в стране гражданства,

иностранцы с видом на постоянное проживание.

Внимание. Перед переездом в новую страну стоит убедиться, что все документы в порядке. В частности – проверить срок действия загранпаспорта, тип визы и наличие вида на жительство в ЕС. Вовремя обновляйте эти документы, чтобы избежать проблем с иммиграционными правилами.

Как происходит процесс депортации в ЕС

В Европейском Союзе процесс депортации регулируется строгими правилами и процедурами. Лица, которым грозит депортация, сначала получают официальное уведомление о намерении выслать их из страны. Кроме того, им предоставляется право обжаловать решение о депортации.

По результатам административных и судебных процедур принимается окончательное решение о депортации или ее отмене. Лица, подлежащих депортации, должным образом уведомляются об условиях и запланированной дате их выдворения.

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Грозит ли депортация украинским мужчинам

Недавно несколько стран ЕС заявили о намерении помочь в возвращении мужчин призывного возраста в Украину. Такие заявления были сделаны после того, как Украина приостановила консульское обслуживание мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Министерство иностранных дел Украины назвало этот шаг вопросом справедливости.



Могут ли депортировать украинских мужчин страны ЕС / Фото Shutterstock

Впрочем, по мнению экспертов, депортация украинским мужчинам все-таки не грозит, ведь страны вряд ли согласятся пойти на такой шаг. К тому же временная защита и другие статусы беженства не видят разницы по полу и возрасту. Ведь, лица, получившие временную защиту или статус беженца, не могут быть возвращены в страну, где им угрожает опасность.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирины Фриз, никакой депортации военнообязанных из-за границы не планируется. При этом оформление консульских услуг военнообязанными за рубежом будет возможно только при наличии военно-учетных документов.

Что следует сделать украинским мужчинам, которые находятся за рубежом

Сейчас украинские мужчины призывного возраста, которые находятся за рубежом, должны обновить свои данные в приложении "Резерв+" – только тогда можно будет обращаться в ГП "Документ" и другие официальные ведомства. Но, существует вероятность, что после обновлений своих данных для дальнейшего получения консульских услуг все же придется возвращаться в Украину, идти в ТЦК и проходить ВЛК.

Подчеркнем, конечное решение о депортации украинских мужчин остается индивидуально за каждой страной. Сейчас определенные государства заявляют, что не будут поддерживать украинских "уклонистов", тогда как другие – не готовы к решительным действиям и будут ждать официальных заявлений ЕС.

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