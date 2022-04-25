День відкритих дверей у Празькому граді: коли можна безкоштовно відвідати комплекс
25 квітня 2022 , 17:59Читать новость на русском
Джерело:Hrad
Фортеця Празький град – одна з найвизначніших пам'яток у Чехії. Як і торік, у резиденції чеського президента цього року також влаштують День відкритих дверей.
У Празькому граді уже майже місяць як розпочався літній туристичний сезон. З цієї нагоди адміністрація комплексу анонсувала День відкритих дверей. Так, 14 травня (у суботу) вхід у резиденцію президента Чехії буде вільним.
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Що можна буде подивитися у Празькому граді
- Парадні зали Нового королівського палацу, де президент Чехії зустрічає іноземні делегації (потрапити сюди у звичайні дні не можна навіть за квитками);
- Старий королівський палац;
- Базиліка святого Георгія;
- Золота вуличка з вежею Даліборка;
- Собор святого Віта;
- Рожмбергський палац.
Як працює Празький град під час літнього сезону
Комплекс відкрито щодня з 1 квітня до 31 жовтня з 06:00 до 22:00, а об'єкти для відвідувачів доступні щодня з 09:00 до 17:00. Велика південна вежа собору Святого Віта, виставкові площі та сади працюватимуть до 18:00.