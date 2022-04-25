В Пражском граде уже почти месяц как начался летний туристический сезон. По этому случаю администрация комплекса анонсировала День открытых дверей. Так, 14 мая (в субботу) вход в резиденцию президента Чехии будет свободным.
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Что можно будет посмотреть в Пражском граде
- Парадные залы Нового королевского дворца, где президент Чехии встречает иностранные делегации (попасть сюда в обычные дни нельзя даже за билетами);
- Старый королевский дворец;
- Базилика святого Георгия;
- Золотая улочка с башней Далиборка;
- Собор святого Вита;
- Рожмбергский дворец.
Как работает Пражский град во время летнего сезона
Комплекс открыт ежедневно с 1 апреля по 31 октября с 06:00 до 22:00, а объекты для посетителей доступны ежедневно с 09:00 до 17:00. Большая южная башня собора Святого Вита, выставочные площади и сады будут работать до 18:00.