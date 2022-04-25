В Пражском граде уже почти месяц как начался летний туристический сезон. По этому случаю администрация комплекса анонсировала День открытых дверей. Так, 14 мая (в субботу) вход в резиденцию президента Чехии будет свободным.

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Что можно будет посмотреть в Пражском граде

Парадные залы Нового королевского дворца, где президент Чехии встречает иностранные делегации (попасть сюда в обычные дни нельзя даже за билетами);

Старый королевский дворец;

Базилика святого Георгия;

Золотая улочка с башней Далиборка;

Собор святого Вита;

Рожмбергский дворец.

Обратите внимание! Акция продлится с 10:00 до 17:00 и только 14 мая!

Как работает Пражский град во время летнего сезона