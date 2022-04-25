У Празькому граді уже майже місяць як розпочався літній туристичний сезон. З цієї нагоди адміністрація комплексу анонсувала День відкритих дверей. Так, 14 травня (у суботу) вхід у резиденцію президента Чехії буде вільним.

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Що можна буде подивитися у Празькому граді

Парадні зали Нового королівського палацу, де президент Чехії зустрічає іноземні делегації (потрапити сюди у звичайні дні не можна навіть за квитками);

Старий королівський палац;

Базиліка святого Георгія;

Золота вуличка з вежею Даліборка;

Собор святого Віта;

Рожмбергський палац.

Зверніть увагу! Акція триватиме з 10:00 до 17:00 і лише 14 травня!

Як працює Празький град під час літнього сезону

Комплекс відкрито щодня з 1 квітня до 31 жовтня з 06:00 до 22:00, а об'єкти для відвідувачів доступні щодня з 09:00 до 17:00. Велика південна вежа собору Святого Віта, виставкові площі та сади працюватимуть до 18:00.