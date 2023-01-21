"Ланцюг єдності" довжиною у 25 країн світу: як і де українці відзначатимуть День соборності
Джерело:"Communities Army of Ukraine"
22 січня – День Соборності України. Зазвичай українці у цей день беруться за руки, створюючи ланцюг та символічно з'єднують береги Дніпра – Лівий та Правий. Через повномасштабне вторгнення мільйони наших громадян за кордоном, тож вирішили влаштувати акції в тих країнах, де зупинилися.
"Ланцюг єдності" у 25 країнах світу
Так, у День соборності України українці створять "Ланцюг єдності зі світом": у країнах Європи, Азії, Америки й Австралії. Акції в рамках всесвітньої кампанії #UkraineUnitedWithTheWorld пройдуть в 47 містах в різних куточках планети.
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З 21 по 22 січня активісти й представники українських діаспор і громад, місцеві мешканці та всі охочі, в різних країнах світу проведуть акції, на яких будуть стояти у "Ланцюгу Єдності зі світом" поряд із впізнаваними спорудами у своїх містах.
Учасники триматимуть прапор України, а також прапори країни, де проводиться демонстрація, та інших країн, які підтримують нашу державу.
Мета акцій – донести цілому світу розуміння, що сьогодні Україна соборна з усім світом.
Сьогодні Україна існує завдяки цілому світу. Цілий цивілізований світ сьогодні об'єднаний завдяки Україні. Україна дякує світу за підтримку і за те, що Україна сьогодні існує,
– йдеться у повідомленні.
До слова, паралельно з ланцюгом відбуватиметься підписання персональних листів до парламентів із вимогою надати Україні більше зброї.
Також учасники заходів закличуть усіх охочих долучитися до кампанії, спрямованої на те, щоб домогтися виключення Росії зі складу Ради Безпеки ООН та самої Організації Об'єднаних Націй.
Де пройдуть демонстрації: міста і дати
Українців запрошують долучитися до акції у 25 країнах і 47 містах:
- Австралія – Сідней, 22 січня;
- Бельгія – Брюссель, 23 січня;
- Кіпр – Пафос, 22, січня;
- Чехія – Прага, 22 січня;
- Данія – Орхус, 22 січня;
- Фінляндія – Гельсінкі, 22 січня;
- Франція – Діжон, Ліон, Нант, Валанс – 22 січня; Гренобль – 21 січня;
- Грузія – Тбілісі та Батумі, 22 січня;
- Німеччина – Аугсбург, Дортмунд, Дюссельдорф – 21 січня; Гамбург, Гайдельберг, Мюнхен, Регенсбург – 22 січня;
- Велика Британія – Лондон, 22 січня;
- Греція – Афіни, Салоніки, 22 січня;
- Італія – Турин, 22 січня;
- Мальта – Валлетта, 22 січня;
- Мехіко – Мехіко, 22 січня;
- Молдова – Кишинів, 22 січня;
- Норвегія – Осло, 22 січня;
- Польща – Краків, 22 січня;
- Румунія – Бухарест, 22 січня;
- Словаччина – Братислава, 22 січня;
- Словенія – Любляна, 22 січня;
- Іспанія – Мадрид, Аліканте, Плайя-де-Аро, 22 січня;
- Швеція – Стокгольм, Лінчепінг, 22 січня;
- Швейцарія – Женева, 22 січня;
- ОАЕ – Абу-Дабі, 22 січня;
- США – Джорджія (Атланта), Техас (Остін) – 21 січня; Флорида (Делрей-Біч), Нью-Йорк, Массачусетс (Бостон), Пенсільванія, (Філадельфія) – 22 січня.