"Ланцюг єдності" довжиною у 25 країн світу: як і де українці відзначатимуть День соборності

22 січня – День Соборності України. Зазвичай українці у цей день беруться за руки, створюючи ланцюг та символічно з'єднують береги Дніпра – Лівий та Правий. Через повномасштабне вторгнення мільйони наших громадян за кордоном, тож вирішили влаштувати акції в тих країнах, де зупинилися.

"Ланцюг єдності" у 25 країнах світу

Так, у День соборності України українці створять "Ланцюг єдності зі світом": у країнах Європи, Азії, Америки й Австралії. Акції в рамках всесвітньої кампанії #UkraineUnitedWithTheWorld пройдуть в 47 містах в різних куточках планети.

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