Відтак, у Ґданську відкрили сквер, який назвали на честь українського міста-героя – Сквер героїчного Маріуполя. У Варшаві також українізували одну вулиць, і тепер вона називається Ukraińska. А в польському Білостоці з'явилося кругове перехрестя Вільної України. Крім цього, стало відомо, що в Берліні відкрили площу на честь Одеси.

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Німеччина залишається солідарною з Україною / Фото фейсбук Amal Berlin Ukraine

У Берліні з'явилася площа Odesa Platz

Так, у столиці Німеччини відкрили Одеську площу – Odesa Platz. Розташована вона в окрузі Ліхтенбергії. Площу було перейменовано за ініціативою бургомістра району Ліхтенберг Міхаеля Грюнста та районного радника Мартіна Шефера. Грюнст заявив, що такий жест є знаком "поваги до боротьби України за вільну, мирну та демократичну Європу".

Як і багато воюючих українських міст, Одеса перебуває в центрі атак російських військ. Одеса виступає за боротьбу за свободу України та демократичну й вільну Європу. Назвавши площу в центрі Карлсхорста, ми хочемо встановити ще один видимий знак солідарності Ліхтенберга з Україною. Я хотів би подякувати всім за вже виявлену солідарність та конкретну підтримку народу України,

– заявив голова району Міхаель Грюнст.

Площа Odesa Platz розташована по Тресковалле, поблизу станції метро S3 Карлсгорст.

Odesa Platz в Берліні / Фото фейсбук Amal Berlin Ukraine