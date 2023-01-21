"Цепь единства" в 25 странах мира

Так, в День соборности Украины украинцы создадут "Цепь единства с миром": в странах Европы, Азии, Америки и Австралии. Акции в рамках всемирной кампании #UkraineUnitedWithTheWorld пройдут в 47 городах в разных уголках планеты.

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С 21 по 22 января активисты и представители украинских диаспор и общин, местные жители и все желающие, в разных странах мира проведут акции, на которых будут стоять в "Цепи Единства с миром" рядом с узнаваемыми сооружениями в своих городах.

Участники будут держать флаг Украины, а также флаги страны, где проводится демонстрация, и других стран, поддерживающих наше государство.

Цель акций – донести до всего мира понимание, что сегодня Украина соборная со всем миром.

Сегодня Украина существует благодаря всему миру. Целый цивилизованный мир сегодня объединен благодаря Украине. Украина благодарит мир за поддержку и за то, что Украина сегодня существует,
– говорится в сообщении.

К слову, параллельно с цепью будет происходить подписание персональных писем в парламенты с требованием предоставить Украине больше оружия.

Также участники мероприятий призовут всех желающих принять участие в кампании, направленной на то, чтобы добиться исключения России из состава Совета Безопасности ООН и самой Организации Объединенных Наций.

Где пройдут демонстрации: города и даты

Украинцев приглашают присоединиться к акции в 25 странах и 47 городах:

  • Австралия – Сидней, 22 января;
  • Бельгия – Брюссель, 23 января;
  • Кипр – Пафос, 22 января;
  • Чехия – Прага, 22 января;
  • Дания – Орхус, 22 января;
  • Финляндия – Хельсинки, 22 января;
  • Франция – Дижон, Лион, Нант, Валанс – 22 января; Гренобль – 21 января;
  • Грузия – Тбилиси и Батуми, 22 января;
  • Германия – Аугсбург, Дортмунд, Дюссельдорф – 21 января; Гамбург, Хайдельберг, Мюнхен, Регенсбург – 22 января;
  • Великобритания – Лондон, 22 января;
  • Греция – Афины, Салоники, 22 января;
  • Италия – Турин, 22 января;
  • Мальта – Валлетта, 22 января;
  • Мехико – Мехико, 22 января;
  • Молдова – Кишинев, 22 января;
  • Норвегия – Осло, 22 января;
  • Польша – Краков, 22 января;
  • Румыния – Бухарест, 22 января;
  • Словакия – Братислава, 22 января;
  • Словения – Любляна, 22 января;
  • Испания – Мадрид, Аликанте, Плайя-де-Аро, 22 января;
  • Швеция – Стокгольм, Линчёпинг, 22 января;
  • Швейцария – Женева, 22 января;
  • ОАЭ – Абу-Даби, 22 января;
  • США – Джорджия (Атланта), Техас (Остин) – 21 января; Флорида (Делрей-Бич), Нью-Йорк, Массачусетс (Бостон), Пенсильвания, (Филадельфия) – 22 января.