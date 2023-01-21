"Цепь единства" в 25 странах мира

Так, в День соборности Украины украинцы создадут "Цепь единства с миром": в странах Европы, Азии, Америки и Австралии. Акции в рамках всемирной кампании #UkraineUnitedWithTheWorld пройдут в 47 городах в разных уголках планеты.

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С 21 по 22 января активисты и представители украинских диаспор и общин, местные жители и все желающие, в разных странах мира проведут акции, на которых будут стоять в "Цепи Единства с миром" рядом с узнаваемыми сооружениями в своих городах.

Участники будут держать флаг Украины, а также флаги страны, где проводится демонстрация, и других стран, поддерживающих наше государство.

Цель акций – донести до всего мира понимание, что сегодня Украина соборная со всем миром.

Сегодня Украина существует благодаря всему миру. Целый цивилизованный мир сегодня объединен благодаря Украине. Украина благодарит мир за поддержку и за то, что Украина сегодня существует,

– говорится в сообщении.

К слову, параллельно с цепью будет происходить подписание персональных писем в парламенты с требованием предоставить Украине больше оружия.

Также участники мероприятий призовут всех желающих принять участие в кампании, направленной на то, чтобы добиться исключения России из состава Совета Безопасности ООН и самой Организации Объединенных Наций.

Где пройдут демонстрации: города и даты

Украинцев приглашают присоединиться к акции в 25 странах и 47 городах: