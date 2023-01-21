"Цепь единства" в 25 странах мира
Так, в День соборности Украины украинцы создадут "Цепь единства с миром": в странах Европы, Азии, Америки и Австралии. Акции в рамках всемирной кампании #UkraineUnitedWithTheWorld пройдут в 47 городах в разных уголках планеты.
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С 21 по 22 января активисты и представители украинских диаспор и общин, местные жители и все желающие, в разных странах мира проведут акции, на которых будут стоять в "Цепи Единства с миром" рядом с узнаваемыми сооружениями в своих городах.
Участники будут держать флаг Украины, а также флаги страны, где проводится демонстрация, и других стран, поддерживающих наше государство.
Цель акций – донести до всего мира понимание, что сегодня Украина соборная со всем миром.
Сегодня Украина существует благодаря всему миру. Целый цивилизованный мир сегодня объединен благодаря Украине. Украина благодарит мир за поддержку и за то, что Украина сегодня существует,
– говорится в сообщении.
К слову, параллельно с цепью будет происходить подписание персональных писем в парламенты с требованием предоставить Украине больше оружия.
Также участники мероприятий призовут всех желающих принять участие в кампании, направленной на то, чтобы добиться исключения России из состава Совета Безопасности ООН и самой Организации Объединенных Наций.
Где пройдут демонстрации: города и даты
Украинцев приглашают присоединиться к акции в 25 странах и 47 городах:
- Австралия – Сидней, 22 января;
- Бельгия – Брюссель, 23 января;
- Кипр – Пафос, 22 января;
- Чехия – Прага, 22 января;
- Дания – Орхус, 22 января;
- Финляндия – Хельсинки, 22 января;
- Франция – Дижон, Лион, Нант, Валанс – 22 января; Гренобль – 21 января;
- Грузия – Тбилиси и Батуми, 22 января;
- Германия – Аугсбург, Дортмунд, Дюссельдорф – 21 января; Гамбург, Хайдельберг, Мюнхен, Регенсбург – 22 января;
- Великобритания – Лондон, 22 января;
- Греция – Афины, Салоники, 22 января;
- Италия – Турин, 22 января;
- Мальта – Валлетта, 22 января;
- Мехико – Мехико, 22 января;
- Молдова – Кишинев, 22 января;
- Норвегия – Осло, 22 января;
- Польша – Краков, 22 января;
- Румыния – Бухарест, 22 января;
- Словакия – Братислава, 22 января;
- Словения – Любляна, 22 января;
- Испания – Мадрид, Аликанте, Плайя-де-Аро, 22 января;
- Швеция – Стокгольм, Линчёпинг, 22 января;
- Швейцария – Женева, 22 января;
- ОАЭ – Абу-Даби, 22 января;
- США – Джорджия (Атланта), Техас (Остин) – 21 января; Флорида (Делрей-Бич), Нью-Йорк, Массачусетс (Бостон), Пенсильвания, (Филадельфия) – 22 января.