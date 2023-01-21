"Ланцюг єдності" у 25 країнах світу

Так, у День соборності України українці створять "Ланцюг єдності зі світом": у країнах Європи, Азії, Америки й Австралії. Акції в рамках всесвітньої кампанії #UkraineUnitedWithTheWorld пройдуть в 47 містах в різних куточках планети.

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