Міграційна криза призвела до того, що у великих містах вже немає місць, щоб розташувати жінок і дітей, які втекли від війни. Ринок оренди нерухомості в Польщі зараз переживає справжній бум.

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У Польщі дефіцит житла у великих містах через біженців з України

В аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal розповіли, що на початку березня кількість запитів на житло на популярних сайтах оголошень перевершила очікування. Спостерігається збільшення на 166% на порталі Otodom і на 114% на OLX у порівнянні з останнім тижнем лютого 2022 року. Кількість оголошень зменшилася на чверть. Все це напряму пов'язано з напливом біженців з України.

Українці хочуть їхати саме до мегаполісів, адже думають, що там легше знайти роботу. Тому квартири для оренди найважче зараз забронювати у великих містах:

Варшаві;

Вроцлаві;

Кракові;

Гданську.

Багато громадян України шукають житло самотужки, а деякі потребують допомоги серед волонтерських організацій, небайдужих громадян та компаній. Значну кількість біженців розміщують у спеціальних центрах. Також поляки приймають українців у свої родини або навіть віддають будинки чи квартири у безкоштовне тимчасове користування. Допомагають і роботодавці. До прикладу, агенція Gremi Personal повідомляє, що вже надала тимчасовий притулок для понад 150 людей, передусім родин власних працівників.

Через підвищений попит на ринку оренди ціни виросли на 20 – 25%. За двокімнатну квартиру у Варшаві площею 45 квадратних метрів доведеться заплатити орендодавцю 3 тисячі злотих (21 тисяча гривень) і більше. Для порівняння, ще у лютому таку квартиру можна було орендувати за 2 500 злотих.

Де зараз краще оселятися біженцям

Зважаючи на ситуацію, українцям в Польщі краще шукати житло у невеликих містечках та селах: ціни будуть доступнішими, а вибір більшим. Та й проблем з роботою, запевняють експерти, не виникне.

"Громадянам України, які приїжджають до Польщі, варто оселятись і у менш відомих та невеликих містах. Таким чином, у них збільшуються можливості працевлаштуватися. Великі польські виробничі підприємства розташовані якраз в межах малих міст. І саме вони зараз мають найбільше вакансій для українських жінок, які можуть приступити до роботи без досвіду і знання польської мови, і готові підлаштовувати виробничі процеси з урахуванням того, що жінки приїхали до Польщі з дітьми", – пояснює генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Також біженцям дали поради, як поводитися за кордоном.

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