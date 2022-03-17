Миграционный кризис привел к тому, что в больших городах уже нет мест, чтобы разместить женщин и детей, бежавших от войны. Рынок аренды недвижимости в Польше сейчас переживает реальный бум.

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В Польше дефицит жилья в больших городах из-за беженцев из Украины

В аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal рассказали, что в начале марта количество запросов на жилье на популярных сайтах объявлений превзошло ожидания. Наблюдается увеличение на 166% на портале Otodom и на 114% на OLX по сравнению с последней неделей февраля 2022 года. Количество объявлений уменьшилось на четверть. Все это напрямую связано с наплывом беженцев из Украины.

Украинцы хотят ехать именно в мегаполисы, ведь думают, что там легче найти работу. Поэтому квартиры для аренды труднее всего сейчас забронировать в больших городах:

Варшаве;

Вроцлави;

Краков;

Гданьске.

Многие граждане Украины ищут жилье самостоятельно, а некоторые нуждаются в помощи среди волонтерских организаций, небезразличных граждан и компаний. Значительное количество беженцев размещают в специальных центрах. Также поляки принимают украинцев в свои семьи или даже отдают дома или квартиры в бесплатное временное пользование. Помогают и работодатели. К примеру, агентство Gremi Personal сообщает, что уже предоставило временное убежище для более 150 человек, прежде всего семей собственных работников.

Из-за повышенного спроса на рынке аренды цены выросли на 20 – 25%. За двухкомнатную квартиру в Варшаве площадью 45 квадратных метров придется заплатить арендодателю 3 тысячи злотых (21 тысяча гривен) и больше. Для сравнения, еще в феврале такую ​​квартиру можно было арендовать за 2 500 злотых.

Где сейчас лучше поселяться беженцам

Учитывая ситуацию, украинцам в Польше лучше искать жилье в небольших городках и селах: цены будут доступнее, а выбор больше. И проблем с работой, уверяют эксперты, не возникнет.

"Гражданам Украины, которые приезжают в Польшу, следует поселяться и в менее известных и небольших городах. Таким образом, у них увеличиваются возможности трудоустроиться. Большие польские производственные предприятия расположены как раз в пределах малых городов. И именно они сейчас имеют больше вакансий для украинских женщин, которые могут приступить к работе без опыта и знания польского языка и готовы подстраивать производственные процессы с учетом того, что женщины приехали в Польшу с детьми", – объясняет генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич .

Также беженцам дали советы , как вести себя за границей.