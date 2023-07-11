Є чимало бюджетних європейських локацій для життя. Де саме можна заощадити – розкажемо про 5 найдоступніших великих міст Європи.

До теми Ціни поки не ростуть: скільки коштує оренда квартир у Польщі

Краків (Польща)

Польща – одна з найдоступніших країн Європи. Краків дуже різноманітний. Тут можна знайти все: давню історію, вражаючу архітектуру, бізнес-інфраструктуру та великий вибір розважальних закладів та ресторанів.

Останнім часом Краків став дуже популярним місцем для життя, але попри те, що сюди переїхали чимало людей, у місті поки залишається відносно недорого. Якщо постаратися, орендувати квартиру тут можна за 680 євро на місяць. А харчування обійдеться всього близько 10 євро на день.

Краків поки зберігає приємні ціни / Фото Pixabay

Таллінн (Естонія)

Середньовічний Таллінн також є одним із найбюджетніших міст для життя в Європі. Тут порівняно низька орендна плата: від 200 до 750 євро на місяць. Витрати на громадський транспорт також помірні, а для місцевих – проїзд взагалі безплатний.

Таллінн – невелике місто, тому більшість важливих та пам'ятних місць тут знаходяться на відстані кількох хвилин пішки. Також у столиці Естонії часто проводять безплатні заходи.

Центр Таллінна / Фото Pixabay

Рига (Латвія)

Ще одна балтійська країна – Латвія – має затишні та доступні міста. Зокрема, її столицю – Ригу. Номери в готелях та хостелах міста стартують від 15 євро за ніч. Орендувати однокімнатну квартиру в Ризі можна за 300 – 700 євро на місяць.

Щодо харчування, то у столиці Латвії є багато доступних варіантів: від вуличної їжі до недорогих ресторанів.

У Ризі демократичні ціни на житло / Фото Unsplash

Лісабон (Португалія)

Хоча вартість проживання в Лісабоні вища, ніж у інших містах Португалії, він все ж залишається одним із найдоступніших для життя в Європі. Житло краще шукати поза межами туристичних зон. Оренда однокімнатної квартири в маленьких містах Португалії стартує з 350 євро на місяць, а за таке ж житло в Лісабоні ви заплатите 1 200 євро.

За обід з кількох страв у бюджетному ресторанчику ви віддасте трохи більш як 10 євро. В місті є багато доступних варіантів: від вуличної їжі до буфетів. У Лісабоні широкий вибір для безплатного дозвілля: мальовничі парки, музеї та галереї.

Читайте також Особливості життя в Португалії: що потрібно знати про житло, транспорт та медицину

Різноманітний і доступний Лісабон / Фото Pixabay

Прага (Чехія)

Якщо ви шукаєте доступне європейське місто з чудовою архітектурою та багатою історією, придивіться до Праги. Однокімнатну квартиру у центрі міста можна знайти за 700 євро. Місцеві сайти запевняють, що смачно поїсти тут можна за 10 євро. А якщо ви купуєте продукти в супермаркеті і готуєте самі, вийде ще дешевше.

Історичні вулиці Праги / Фото Unsplash