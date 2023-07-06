Ринок нерухомості динамічний, тож кількість пропозицій і ціни постійно змінюються. Скільки коштує оренда житла в Польщі та які зміни нещодавно сталися на ринку нерухомості – далі у матеріалі!

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Що відбувається з нерухомістю в Польщі?

Останнім часом ріст цін на ринку нерухомості призупинився. Це пов'язано з тим, що частина українських біженців повернулася додому. Оскільки пропозицій оренди дуже багато, власники змушені знижувати вартість, аби знайти орендарів. Проте оновлені ціни не надто втішають орендарів, адже у 2022 році ціни зросли до 25% – а це відчутна різниця для поляків.

Цікаво, що українці настільки оживили ринок нерухомості в країні, що поляки купували квартири, щоб потім їх здавати в оренду.

Додамо, що влітку попит на житло падає, а восени навпаки зростає через студентів, які шукають квартири. Очікуваний ріст цін повинен відбутись у вересні – жовтні, коли молодь повертатиметься до навчання після канікул.

Яка вартість квартир у Польщі 2023 року

За рік середня вартість оренди житла у великих містах Польщі зросла на 600 злотих – із 2242 злотих до 2869 злотих. Найбільший стрибок цін відбувся у Кракові (31%), на 22% зросла оренда у Вроцлаві, Познані та Варшаві.

Яка вартість квартир у Польщі / Фото UnSplash

Ціни на оренду квартир площею 40 – 60 квадратних метрів у 2023 році в містах Польщі такі:

  • Варшава: у 2022 році вартість складала 4033 злотих, у 2023 році – 4923 злотих;
  • Гданськ: у 2022 – 2442 злотих, у 2023 році – 3170 злотих;
  • Краків: у 2022 році – 2338 злотих, у 2023 році – 3182 злотих;
  • Лодзь: у 2022 році – 1796 злотих, у 2023 році – 2388 злотих;
  • Люблін: у 2022 році – 1951 злотих, у 2023 році – 2465 злотих;
  • Познань: у 2022 році – 1932 злотих, у 2023 році – 2492 злотих;
  • Вроцлав: у 2022 році – 2503 злотих, у 2023 році – 3280 злотих.