Ринок нерухомості динамічний, тож кількість пропозицій і ціни постійно змінюються. Скільки коштує оренда житла в Польщі та які зміни нещодавно сталися на ринку нерухомості – далі у матеріалі!

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Що відбувається з нерухомістю в Польщі?

Останнім часом ріст цін на ринку нерухомості призупинився. Це пов'язано з тим, що частина українських біженців повернулася додому. Оскільки пропозицій оренди дуже багато, власники змушені знижувати вартість, аби знайти орендарів. Проте оновлені ціни не надто втішають орендарів, адже у 2022 році ціни зросли до 25% – а це відчутна різниця для поляків.

Цікаво, що українці настільки оживили ринок нерухомості в країні, що поляки купували квартири, щоб потім їх здавати в оренду.

Додамо, що влітку попит на житло падає, а восени навпаки зростає через студентів, які шукають квартири. Очікуваний ріст цін повинен відбутись у вересні – жовтні, коли молодь повертатиметься до навчання після канікул.

Яка вартість квартир у Польщі 2023 року

За рік середня вартість оренди житла у великих містах Польщі зросла на 600 злотих – із 2242 злотих до 2869 злотих. Найбільший стрибок цін відбувся у Кракові (31%), на 22% зросла оренда у Вроцлаві, Познані та Варшаві.

Яка вартість квартир у Польщі / Фото UnSplash

Ціни на оренду квартир площею 40 – 60 квадратних метрів у 2023 році в містах Польщі такі:

Варшава : у 2022 році вартість складала 4033 злотих, у 2023 році – 4923 злотих;

: у 2022 році вартість складала 4033 злотих, у 2023 році – 4923 злотих; Гданськ : у 2022 – 2442 злотих, у 2023 році – 3170 злотих;

: у 2022 – 2442 злотих, у 2023 році – 3170 злотих; Краків : у 2022 році – 2338 злотих, у 2023 році – 3182 злотих;

: у 2022 році – 2338 злотих, у 2023 році – 3182 злотих; Лодзь : у 2022 році – 1796 злотих, у 2023 році – 2388 злотих;

: у 2022 році – 1796 злотих, у 2023 році – 2388 злотих; Люблін : у 2022 році – 1951 злотих, у 2023 році – 2465 злотих;

: у 2022 році – 1951 злотих, у 2023 році – 2465 злотих; Познань : у 2022 році – 1932 злотих, у 2023 році – 2492 злотих;

: у 2022 році – 1932 злотих, у 2023 році – 2492 злотих; Вроцлав: у 2022 році – 2503 злотих, у 2023 році – 3280 злотих.

Зауважте: у червні цього року понад 73 000 помешкань пропонували до оренди. Це на 75% більше, ніж у квітні 2022 року, коли Польща спостерігала бум на квартири через хвилю українських біженців. У першій половині 2023 року в Польщі орендували понад 10 000 квартир.