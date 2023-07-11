Есть немало бюджетных европейских локаций для жизни. Где именно можно сэкономить – расскажем о 5 самых доступных крупных городах Европы.

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Краков (Польша)

Польша – одна из самых доступных стран Европы. Краков очень разнообразен. Здесь можно найти все: давнюю историю, впечатляющую архитектуру, бизнес-инфраструктуру и большой выбор развлекательных заведений и ресторанов.

В последнее время Краков стал очень популярным местом для жизни, но, несмотря на то, что сюда переехало немало людей, в городе пока остается относительно недорого. Если постараться, арендовать квартиру здесь можно за 680 евро в месяц. А питание обойдется всего около 10 евро в день.

Краков пока сохраняет приятные цены / Фото Pixabay

Таллин (Эстония)

Средневековый Таллинн также является одним из самых бюджетных городов для жизни в Европе. Здесь сравнительно низкая арендная плата: от 200 до 750 евро в месяц. Расходы на общественный транспорт также умеренные, а для местных проезд вообще бесплатный.

Таллинн – небольшой город, поэтому большинство важных и памятных мест здесь находятся на расстоянии нескольких минут пешком. Также в столице Эстонии часто проводятся бесплатные мероприятия.

Центр Таллинна / Фото Pixabay

Рига (Латвия)

Еще одна балтийская страна – Латвия – предлагает уютные и доступные города. В частности, ее столицу – Ригу. Номера в отелях и хостелах города стартуют от 15 евро за ночь. Арендовать однокомнатную квартиру в Риге можно за 300 – 700 евро в месяц.

Что касается питания, то в столице Латвии много доступных вариантов: от уличной еды до недорогих ресторанов.

В Риге демократичные цены на жилье / Фото Unsplash

Лиссабон (Португалия)

Хотя стоимость проживания в Лиссабоне выше, чем в других городах Португалии, он все же остается одним из самых доступных для жизни в Европе. Жилье лучше искать вне туристических зон. Аренда однокомнатной квартиры в маленьких городах Португалии стартует с 350 евро в месяц, а за такое жилье в Лиссабоне вы заплатите 1 200 евро.

За обед из нескольких блюд в бюджетном ресторанчике вы отдадите чуть больше 10 евро. В городе есть множество доступных вариантов: от уличной еды до буфетов. В Лиссабоне широкий выбор для бесплатного досуга: живописные парки, музеи и галереи.

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Разнообразный и доступный Лиссабон / Фото Pixabay

Прага (Чехия)

Если вы ищете доступный европейский город с великолепной архитектурой и богатой историей, присмотритесь к Праге. Однокомнатную квартиру в центре города можно найти за 700 евро. Местные сайты уверяют, что вкусно поесть здесь можно за 10 евро. А если вы покупаете продукты в супермаркете и готовите сами, получится еще дешевле.

Исторические улицы Праги / Фото Unsplash