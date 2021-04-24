Створити якісне вино спроможний лише фахівець у цій справі. Щоб стати ним, можна поїхати на навчання до Німеччини. У Людвіґсбургу, що на землях Рейнланд-Пфальц, є нагода отримати диплом винороба-енолога в рамках дуального навчального курсу. Цей навчальний курс є унікальним не лише у Німеччині, але й далеко за її межами.

Половина навчання у професійній вищій школі є теоретичною. Решту знань студенти здобувають під час практики у виноробному господарстві.

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Спеціальність

Дуальна вища освіта триває чотири роки. Отримавши диплом бакалавра, випускники здобувають фах винороба і наукову спеціалізацію енолога.

Енолог – це фахівець, який на науково обґрунтованому рівні контролює всі процеси виробництва вина: від підготовки ґрунтів – до догляду за виноградниками та відстежуванням витримки вина.

Практика

Ця навчальна програма не призначена для тих, хто любить довго відпочивати на канікулах,

– попереджає викладач Юрґен Обергофер.

Річ у тому, що студенти не мають довгих канікул. Це посилює навантаження. Зате процес здобування освіти пришвидшується. Отже, студенти заощаджують час.

Навчальний план продуманий оптимально. На семінарах влітку студенти отримують усі теоретичні знання, які вони восени підкріплюють практичним досвідом під час збору врожаю,

– доповнює винороб і куратор стажування Райнер Кесслер.

Студентка Галина Захарова розповіла, що під час практики на виноградниках доводиться тяжко працювати. Деякі студенти, які уявляли собі цю професію як щось романтичне, скаржаться на важку роботу. Але Галині навчання подобається. Періодично вона з одногрупниками влаштовує проби вина з різних куточків світу задля напрацювання навичок. Студенти намагаються вгадати регіон, з якого походить вино, дають власну оцінку його смаковим властивостям. Зважаючи на те, що багато студентів є іноземцями, такі проби, на думку Галини, мають міжнародний характер.

У практики на виноградниках є ще одна суттєва перевага: за роботу на винних господарствах студенти отримують гроші. Цих коштів їм вистачає на фінансування навчання.



У Людвіґсбургу, що на землях Рейнланд-Пфальц, можна отримати диплом винороба-енолога / Фото Unsplash