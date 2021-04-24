Создать качественное вино способен только специалист в этом деле. Чтобы стать им, можно поехать на учебу в Германию. В Людвиґсбургу, что на землях Рейнланд-Пфальц, есть возможность получить диплом винодела-энолога в рамках дуального учебного курса. Этот учебный курс является уникальным не только в Германии, но и далеко за ее пределами.

Половина обучение в профессиональной высшей школе является теоретической. Остальные знания студенты получают во время практики на винодельческом хозяйстве.

Актуально Работа в Германии 2021: какие специальности востребованы и какую зарплату предлагают

Специальность

Дуальное высшее образование длится четыре года . Получив диплом бакалавра, выпускники получают специальность винодела и научную специализацию энолога .

Энолог – это специалист, который на научно обоснованном уровне контролирует все процессы производства вина: от подготовки почвы – до ухода за виноградниками и отслеживания выдержки вина.

Практика

Эта учебная программа не предназначена для тех, кто любит долго отдыхать на каникулах,

– предупреждает преподаватель Юрген Обергофер.

Дело в том, что студенты не имеют длинных каникул. Это усиливает нагрузку. Зато процесс получения образования ускоряется. То есть , студенты экономят время.

Учебный план продуман оптимально. На семинарах летом студенты получают все теоретические знания, которые они осенью подкрепляют практическим опытом во время сбора урожая,

– дополняет винодел и куратор стажировки Райнер Кесслер.

Студентка Галина Захарова рассказала, что во время практики на виноградниках приходится тяжело работать. Некоторые студенты, которые представляли себе эту профессию как нечто романтическое, жалуются на тяжелую работу. Но Галине обучения нравится. Периодически она с одногруппниками устраивает пробы вина из разных уголков мира для наработки навыков. Студенты пытаются угадать регион, из которого происходит вино, дают собственную оценку его вкусовым свойствам. Поскольку многие студенты являются иностранцами, такие пробы, по мнению Галины, имеют международный характер.

В практике на виноградниках есть еще одно существенное преимущество: за работу на винодельческих хозяйствах студенты получают деньги . Этих средств им хватает на финансирование обучения.