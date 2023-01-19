Через російсько-українську війну процес працевлаштування за кордоном значно спростили для тих українців, які оформили статус тимчасового захисту. Відтак, в Чехії громадяни України також мають право шукати будь-яку роботу, підписувати контракт із роботодавцем та працювати там легально.

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До слова! На сьогодні в Чехії перебуває понад 450 тисяч біженців з України.

Як і де шукати роботу іноземцям в Чехії

На сайтах з пошуку роботи

На сайті конкретної компанії

Якщо вам пригледілася певна фірма і хотіли б працювати саме в ній, то ви можете самостійно перевірити, яких працівників зараз потребує компанія. В більшості випадків список актуальних вакансій доступний прямо на офіційному сайті компанії.

Робота близько до домівки

Обов'язково скористайтесь сайтом pracezarohem.cz, який покаже вам відстань до тієї чи іншої компанії, яка шукає нових співробітників, від вашого будинку.

Вузькоспеціалізована робота

Цікавтеся тим, що відбувається у вашій галузі. У кожному напрямку сьогодні є свої портали. Наприклад сайт для асистентів sefuvsvet.cz або IT-сфери або маркетингу – deerpark.cz.

Робота для керівників

Загляньте на портал executivejobs.cz і, звичайно, мережу linkedin.com, де ви також можете створити профіль.

Робота з будь-якої точки світу

Для тих, хто хоче віддалено працювати, є хороший сайт remote.com, де можна знайти роботу по всьому світу.

Біржа праці

Не недооцінюйте біржу праці. Вона надасть вам можливість навчатися на різних спеціалізованих курсах та курсах перекваліфікації абсолютно безкоштовно.