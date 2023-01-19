В результате российско-украинской войны процесс трудоустройства за рубежом значительно упростили для тех украинцев, которые оформили статус временной защиты. В Чехии граждане Украины также имеют право искать любую работу, подписывать контракт с работодателем и работать там легально.

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К слову! На сегодня в Чехии находится более 450 тысяч беженцев из Украины.

Как и где искать работу иностранцам в Чехии

На сайтах по поиску работы

На сайте конкретной компании

Если вам присмотрелась определенная фирма и хотели бы работать именно в ней, то вы можете самостоятельно проверить, в каких работниках сейчас нуждается компания. В большинстве случаев список актуальных вакансий доступен прямо на официальном сайте компании.

Работа близко к дому

Обязательно воспользуйтесь сайтом pracezarohem.cz, который покажет вам расстояние до той или иной компании, которая ищет новых сотрудников от вашего дома.

Узкоспециализированная работа

Интересуйтесь тем, что происходит в вашей отрасли. В каждом направлении сегодня есть свои порталы. К примеру сайт для ассистентов sefuvsvet.cz или IT-сферы или маркетинга – deerpark.cz.

Работа для руководителей

Загляните на портал executivejobs.cz и, конечно, сеть linkedin.com, где вы можете также создать профиль.

Работа с любой точки мира

Для тех, кто хочет отдаленно работать, есть хороший сайт remote.com, где можно найти работу по всему миру.

Биржа труда

Не недооценивайте биржу труда. Она предоставит вам возможность учиться на разных специализированных курсах и курсах переквалификации совершенно бесплатно.