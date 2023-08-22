Дива природи: рейтинг кращих місць для активного відпочинку в Європі

До ТОП-10 найпопулярніших природних локацій Європи увійшли три місця з Польщі. Список зі значним відривом очолило Закопане.

Експерти платформи Statista проаналізували пошукові запити туристів на Booking.com, щоб обрати найпопулярніші локації на природі. Центральна та Східна Європа має чимало перлин для мандрівників з усього світу.

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Закопане вибивається в лідери

Безумовним переможцем рейтингу стало польське місто Закопане. Автори списку кажуть, що це місце залишається ідеальним у будь-який сезон. Взимку тут катаються на лижах та сноубордах, а влітку – ходять у походи та сплавляються бурхливими гірськими річками.

Закопане обожнюють туристи з усіх куточків світу. Цього сезону сюди прибули жителі спекотних арабських країн. Тут не занадто холодно, але і не жарко, тому погода приваблює тих туристів, які хочуть відпочити від європейської та азійської спеки.

Всього до десятки найкращих природних пам'яток Європи увійшли одразу 3 локації в Польщі. Тому для того, щоб їх відвідати, з України дістатися нескладно.

На другому місці рейтингу – ще одне польське місто. Карпач – локація для любителів гірськолижного спорту у Західних Судетах. Влітку тут популярні гірські походи. Прогулянки біля підніжжя Карконошів та "‎Дикий водоспад" – ось головні природні туристичні магніти цього міста.

На третій сходинці рейтингу – місто Блед у Словенії – природний курорт поблизу кордону з Італією та Австрією. Це одна з найпопулярніших бальнеологічних та гірськолижних локацій серед європейців. Вони полюбляють відпочинок біля Бледського озера.

Топ-10 міст для відпочинку на природі:

Закопане (Польща); Карпач (Польща); Блед (Словенія); Брашов (Румунія); Шклярська Поремба (Польща); Фуншал (Португалія); Інсбрук (Австрія); Шамоні-Монблан (Франція); Сіная (Румунія); Гарміш-Партенкірхен (Німеччина).