Эксперты платформы Statista проанализировали поисковые запросы туристов на Booking.com, чтобы выбрать самые популярные локации на природе. Центральная и Восточная Европа имеет немало туристических жемчужин для путешественников со всего мира.

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Закопане выбивается в лидеры

Безусловным победителем рейтинга стал польский город Закопане. Авторы списка говорят, что это место остается идеальным в любой сезон. Зимой здесь катаются на лыжах и сноубордах, а летом ходят в походы и сплавляются по бурным горным рекам.

Закопане обожают туристы со всех уголков мира. На этот сезон сюда прибыли даже жители жарких арабских стран. Здесь не слишком холодно, но и не душно, поэтому погода привлекает туристов, которые хотят отдохнуть от европейской и азиатской жары.

Всего в десятку лучших природных достопримечательностей Европы вошли сразу три локации в Польше. Поэтому для того чтобы их посетить, из Украины добраться несложно.

На втором месте рейтинга – еще один польский город. Карпач – локация для любителей горнолыжного спорта в Западных Судетах. Летом здесь пользуются популярностью горные походы. Прогулки у подножия Карконошей и "Дикий водопад" – вот главные природные туристические магниты этого города.

На третьей строчке рейтинга – город Блед в Словении – природный курорт вблизи границы с Италией и Австрией. Это одна из самых популярных бальнеологических и горнолыжных локаций среди европейцев. Они любят отдых у Бледского озера.

Топ-10 городов для отдыха на природе:

Закопане (Польша); Карпач (Польша); Блед (Словения); Брашов (Румыния); Шклярска Поремба (Польша); Фуншал (Португалия); Инсбрук (Австрия); Шамони-Монблан (Франция); Синая (Румыния); Гармиш-Партенкирхен (Германия).

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