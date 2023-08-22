Эксперты платформы Statista проанализировали поисковые запросы туристов на Booking.com, чтобы выбрать самые популярные локации на природе. Центральная и Восточная Европа имеет немало туристических жемчужин для путешественников со всего мира.
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Закопане выбивается в лидеры
Безусловным победителем рейтинга стал польский город Закопане. Авторы списка говорят, что это место остается идеальным в любой сезон. Зимой здесь катаются на лыжах и сноубордах, а летом ходят в походы и сплавляются по бурным горным рекам.
Закопане обожают туристы со всех уголков мира. На этот сезон сюда прибыли даже жители жарких арабских стран. Здесь не слишком холодно, но и не душно, поэтому погода привлекает туристов, которые хотят отдохнуть от европейской и азиатской жары.
Всего в десятку лучших природных достопримечательностей Европы вошли сразу три локации в Польше. Поэтому для того чтобы их посетить, из Украины добраться несложно.
На втором месте рейтинга – еще один польский город. Карпач – локация для любителей горнолыжного спорта в Западных Судетах. Летом здесь пользуются популярностью горные походы. Прогулки у подножия Карконошей и "Дикий водопад" – вот главные природные туристические магниты этого города.
На третьей строчке рейтинга – город Блед в Словении – природный курорт вблизи границы с Италией и Австрией. Это одна из самых популярных бальнеологических и горнолыжных локаций среди европейцев. Они любят отдых у Бледского озера.
Топ-10 городов для отдыха на природе:
- Закопане (Польша);
- Карпач (Польша);
- Блед (Словения);
- Брашов (Румыния);
- Шклярска Поремба (Польша);
- Фуншал (Португалия);
- Инсбрук (Австрия);
- Шамони-Монблан (Франция);
- Синая (Румыния);
- Гармиш-Партенкирхен (Германия).