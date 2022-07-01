Де в Варшаві подають найсмачніше морозиво: перелік тематичних кафе

Літня спека – чудова нагода обійти усі місця у Варшаві з найсмачнішим морозивом. Зберігайте список локації та вирушайте на дегустацію.

Жителі та гості Варшави назвали місцеві заклади, де можна спробувати справжнє італійське морозиво. Поціновувачі запевняють, що ради улюбленого освіжаючого десерту готові вистояти у найдовших чергах.

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Де можна спробувати найсмачніше морозиво в Варшаві

"Fragola"

Wołoska 12 Galeria Mokotów та Złota 59 Złote Tarasy

Це місце відмінно підходить для любителів натурального морозива. А ще тут можна спробувати оригінальні десерти.

"Limoni"

Filtrowa 70, Dąbrowskiego 1, Al. KEN 14, Lucerny 49A, Mołdawska 5/7.

Кожен знайде морозиво на свій смак: кава, фісташка, троянда, маскарпоне з малиною, вишня, манго, кіндер-сюрприз та багато інших.

"Lody Prawdziwe"

Świętokrzyska 30

Власники кафе кажуть, що у них подають те саме справжнє морозиво. Усе завдяки натуральним інгредієнтам та власному виробництву.

"Cukiernia Małgosi"

Jana Kazimierza 30

Красиве місце, де подають смачне морозиво та домашню випічку.

"Grycan"

ul. Wołoska 12, ul. Al. Jana Pawła II 82, al. Jerozolimskie 148, ul. Jubilerska 1/3 та ін.

Заклад з домашнім морозивом за унікальним родинним рецептом. У меню представлені понад 100 смаків цього освіжаючого десерту.

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