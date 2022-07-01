Жители и гости Варшавы назвали местные заведения, где можно попробовать настоящее итальянское мороженое. Ценители уверяют, что ради любимого освежающего десерта готовы выстоять в самых длинных очередях.
Это интересно Сегодня модно быть здоровым: история юной украинки, основавшей сеть салонов массажа в Варшаве
Где можно попробовать самое вкусное мороженое в Варшаве
"Fragola"
- Wołoska 12 Galeria Mokotów at Złota 59 Złote Tarasy
Это место отлично подходит для любителей натурального мороженого. А еще здесь можно попробовать уникальные десерты.
"Limoni"
- Filtrowa 70, Dąbrowskiego 1, Al. KEN 14, Lucerny 49A, Mołdawska 5/7.
Каждый найдет мороженое по своему вкусу: кофе, фисташка, роза, маскарпоне с малиной, вишня, манго, киндер-сюрприз и многие другие.
"Lody Prawdziwe"
- Świętokrzyska 30
Владельцы кафе говорят, что в них подают то самое настоящее мороженое. Все благодаря натуральным ингредиентам и собственному производству.
"Cukiernia Małgosi"
- Jana Kazimierza 30
Прекрасное место, где подают вкусное мороженое и домашнюю выпечку.
"Grycan"
- ul. Wołoska 12, ul. Al. Jana Pawła II 82, al. Jerozolimskie 148, ul. Jubilerska 1/3 та ін.
Заведение с домашним мороженым по уникальному семейному рецепту. В меню представлено более 100 вкусов этого освежающего десерта.
Достойно внимания – Еще один беспилотник! Поляки собрали более миллиона злотых для Украины: смотрите видео