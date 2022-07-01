Жителі та гості Варшави назвали місцеві заклади, де можна спробувати справжнє італійське морозиво. Поціновувачі запевняють, що ради улюбленого освіжаючого десерту готові вистояти у найдовших чергах.

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Де можна спробувати найсмачніше морозиво в Варшаві

"Fragola"

  • Wołoska 12 Galeria Mokotów та Złota 59 Złote Tarasy

Це місце відмінно підходить для любителів натурального морозива. А ще тут можна спробувати оригінальні десерти.

"Limoni"

  • Filtrowa 70, Dąbrowskiego 1, Al. KEN 14, Lucerny 49A, Mołdawska 5/7.

Кожен знайде морозиво на свій смак: кава, фісташка, троянда, маскарпоне з малиною, вишня, манго, кіндер-сюрприз та багато інших.

"Lody Prawdziwe"

  • Świętokrzyska 30

Власники кафе кажуть, що у них подають те саме справжнє морозиво. Усе завдяки натуральним інгредієнтам та власному виробництву.

"Cukiernia Małgosi"

  • Jana Kazimierza 30

Красиве місце, де подають смачне морозиво та домашню випічку.

"Grycan"

  • ul. Wołoska 12, ul. Al. Jana Pawła II 82, al. Jerozolimskie 148, ul. Jubilerska 1/3 та ін.

Заклад з домашнім морозивом за унікальним родинним рецептом. У меню представлені понад 100 смаків цього освіжаючого десерту.

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