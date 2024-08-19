Європейське місто визнали найкращим для пішого туризму
Джерело:Express
Італійське місто очолило рейтинг найкомфортніших європейських міст для пішого туризму. Зауважують, що воно поєднало у собі неймовірну культуру, фантастичну архітектуру та комфорт.
Італія – одна з найпопулярніших країн світу серед туристів. Тим часом Флоренція – одна з її найбільших скарбів. Місто є колискою Ренесансу. Саме воно подарувало світу да Вінчі, Мікеланджело, Данте та інших видатних світових митців.
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Флоренція – найкраще місто для пішого туризму
Саме Флоренцію визнали найкращим містом для пішого туризму. Зауважують, що місцевий центр – дуже комфортний для мандрівників: всі найвідоміші пам'ятки розташовані дуже близько. Дійти від однієї must visit локації до іншої можна за 10 – 15 хвилин. Зокрема, мовиться про:
- міст Понте Веккьо;
- Палаццо Веккьо;
- Галерею Уффіці;
- Площу Синьорії;
- Санта-Марія-дель-Фйоре.
Флоренцію визнали найкращою для пішого туризму / Unsplash
Цікаво, що на друге місце у чатику потрапило також італійське місто. Мовиться про казкову Венецію. Зауважують, що обійти всі найголовніші локації міста можна за 10 – 12 хвилин. Зокрема, мовиться про міст Ріальто, площу Сан-Марко, міст Зітхань.
На третьому місці – Рига – столиця Латвії. На четвертому – Афіни. На п'ятому – Гамбург.