Италия – одна из самых популярных стран мира среди туристов. Между тем Флоренция – одна из ее величайших сокровищ. Город является колыбелью Ренессанса. Именно он подарил миру да Винчи, Микеланджело, Данте и других выдающихся мировых художников.

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Флоренция – лучший город для пешего туризма

Именно Флоренцию признали лучшим городом для пешего туризма. Замечают, что местный центр – очень комфортный для путешественников: все самые известные достопримечательности расположены очень близко. Дойти от одной must visit локации к другой можно за 10 – 15 минут. В частности, говорится о:

мосте Понте Веккьо;

Палаццо Веккьо;

Галерее Уффици;

Площадь Синьории;

Санта-Мария-дель-Фьоре.



Флоренцию признали лучшей для пешего туризма / Unsplash

Интересно, что на второе место в чатике попал также итальянский город. Говорится о сказочной Венеции. Замечают, что обойти все главные локации города можно за 10 – 12 минут. В частности, говорится о мосте Риальто, площадь Сан-Марко, мост Вздохов.

На третьем месте – Рига – столица Латвии. На четвертом – Афины. На пятом – Гамбург.