Італія – одна з найпопулярніших країн світу серед туристів. Тим часом Флоренція – одна з її найбільших скарбів. Місто є колискою Ренесансу. Саме воно подарувало світу да Вінчі, Мікеланджело, Данте та інших видатних світових митців.

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Флоренція – найкраще місто для пішого туризму

Саме Флоренцію визнали найкращим містом для пішого туризму. Зауважують, що місцевий центр – дуже комфортний для мандрівників: всі найвідоміші пам'ятки розташовані дуже близько. Дійти від однієї must visit локації до іншої можна за 10 – 15 хвилин. Зокрема, мовиться про:

міст Понте Веккьо;

Палаццо Веккьо;

Галерею Уффіці;

Площу Синьорії;

Санта-Марія-дель-Фйоре.



Флоренцію визнали найкращою для пішого туризму / Unsplash

Цікаво, що на друге місце у чатику потрапило також італійське місто. Мовиться про казкову Венецію. Зауважують, що обійти всі найголовніші локації міста можна за 10 – 12 хвилин. Зокрема, мовиться про міст Ріальто, площу Сан-Марко, міст Зітхань.

На третьому місці – Рига – столиця Латвії. На четвертому – Афіни. На п'ятому – Гамбург.