Де шукати роботу в Польщі: корисний перелік сайтів і додатків
Джерело:Нова Польща
До Польщі з початку війни вже виїхали понад 1 мільйон біженців з України, і їхня кількість ще збільшуватиметься. Ймовірно, що багатьом людям знадобиться робота.
За даними експертів з працевлаштування, у масштабах всієї Польщі є великий брак кадрів аж у тридцяти професіях. Крім того, польські роботодавці та агенції з працевлаштування переформатовують роботу у зв'язку з напливом українок.
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Як шукати роботу в Польщі
Польські компанії готові запропонувати роботу українкам, які в цьому зацікавлені. Щоб знайти місце праці, можна звернутися до агентств з працевлаштування за списком на цьому сайті.
Також роботу в Польщі можна спробувати пошукати самотужки на цих ресурсах:
- pomagamukrainie.gov.pl/;
- olx.pl (розділ Praca);
- gratka.pl/help-ua/jobs;
- wroclaw.praca.gov.pl (для тих, хто у Вроцлаві);
- gospodarczy.lublin.eu/ukraina (для тих, хто у Любліні);
- praca.pl;
- pl.jooble.org;
- randstad.pl/ua/zebrane-oferty;
- polandpraca-ua.com/ua.
Часто вакансії публікують у різних групах в соцмережах, насамперед у фейсбуці. Ще можна завантажити мобільний додаток Workport (доступний в AppStore та GooglePlay). Через цей застосунок також можна знайти житло та безплатний транспорт у Польщі.
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