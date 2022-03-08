За даними експертів з працевлаштування, у масштабах всієї Польщі є великий брак кадрів аж у тридцяти професіях. Крім того, польські роботодавці та агенції з працевлаштування переформатовують роботу у зв'язку з напливом українок.

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Як шукати роботу в Польщі

Польські компанії готові запропонувати роботу українкам, які в цьому зацікавлені. Щоб знайти місце праці, можна звернутися до агентств з працевлаштування за списком на цьому сайті.

Також роботу в Польщі можна спробувати пошукати самотужки на цих ресурсах:

Часто вакансії публікують у різних групах в соцмережах, насамперед у фейсбуці. Ще можна завантажити мобільний додаток Workport (доступний в AppStore та GooglePlay). Через цей застосунок також можна знайти житло та безплатний транспорт у Польщі.

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